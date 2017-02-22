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Депутаты снова не пришли на работу: Парубий закрыл заседание Рады

22.02.2017 14:24
Результаты электронной регистрации показали, что в зале находится более 280 собственников карточек, хотя депутатов в зале было менее 200
Депутаты снова не пришли на работу: Парубий закрыл заседание Рады
Андрей Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на полчаса раньше закрыл заседание, так как депутатам опять не хватает голосов для принятия решений. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

В частности, депутаты не смогли принять постановление о рекомендациях парламентских слушаний о состоянии и проблемах финансирования образования и науки в Украине №4450. За проголосовали 194 депутата при 226 необходимых. 

Предложение вернуться к рассмотрению вопроса поддержали 193 депутата.

При этом электронная регистрация показывала, что в зале более 280 карточек, а депутатов было менее 200. Глава комитета по вопросам прав человека Григорий Немыря попросил отложить рассмотрение четырех законопроектов по вопросам прав внутренне перемещенных лиц на тот день, когда в зале будет достаточно голосов.

Так как больше законопроектов в повестке дня не было, спикер Андрей Парубий закрыл пленарное заседание "в связи с тем, что повестка дня исчерпана".

До планового перерыва депутаты ратифицировали договор между Украиной и Малайзией о взаимной правовой помощи и договор о выдаче правонарушителей. Ратифицировали соглашение с ЕС об участии Украины в программе поддержки малого и среднего бизнеса COSME, приняли закон о присоединении к протоколу о туризме к Рамочной конвенции об охране и развитии Карпат, утвердили рекомендации парламентских слушаний по обеспечению прав детей. 

Сегодня Верховная Рада открыла путь к подписанию спикером и президентом закона об амнистии в 2016 году N4255, который, в частности, предусматривает амнистию участников АТО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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