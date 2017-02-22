Депутаты снова не пришли на работу: Парубий закрыл заседание Рады

Результаты электронной регистрации показали, что в зале находится более 280 собственников карточек, хотя депутатов в зале было менее 200

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на полчаса раньше закрыл заседание, так как депутатам опять не хватает голосов для принятия решений. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

В частности, депутаты не смогли принять постановление о рекомендациях парламентских слушаний о состоянии и проблемах финансирования образования и науки в Украине №4450. За проголосовали 194 депутата при 226 необходимых.

Предложение вернуться к рассмотрению вопроса поддержали 193 депутата.

При этом электронная регистрация показывала, что в зале более 280 карточек, а депутатов было менее 200. Глава комитета по вопросам прав человека Григорий Немыря попросил отложить рассмотрение четырех законопроектов по вопросам прав внутренне перемещенных лиц на тот день, когда в зале будет достаточно голосов.

Так как больше законопроектов в повестке дня не было, спикер Андрей Парубий закрыл пленарное заседание "в связи с тем, что повестка дня исчерпана".

До планового перерыва депутаты ратифицировали договор между Украиной и Малайзией о взаимной правовой помощи и договор о выдаче правонарушителей. Ратифицировали соглашение с ЕС об участии Украины в программе поддержки малого и среднего бизнеса COSME, приняли закон о присоединении к протоколу о туризме к Рамочной конвенции об охране и развитии Карпат, утвердили рекомендации парламентских слушаний по обеспечению прав детей.

Сегодня Верховная Рада открыла путь к подписанию спикером и президентом закона об амнистии в 2016 году N4255, который, в частности, предусматривает амнистию участников АТО.

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