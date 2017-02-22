НАПК проверит декларации Порошенко, Гройсмана и членов Кабмина

Решение о начале проверки Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции приняло сегодня, 22 февраля

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начинает проверку электронных деклараций за 2015 год президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов правительства. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.



Он отметил, что накануне подготовил проект соответствующего решения и инициировал внеочередное заседание Нацагентства.



"Председателем НАПК такое предложение было поддержано, и сегодня (22 февраля - ред.) созвано заседание, на котором единогласно было принято решение о начале полной проверки президента, премьер-министра и членов Кабинета министров Украины", - сообщил Радецкий.



Он напомнил, что, согласно порядку проведения контроля и полной проверки деклараций чиновников, проверка начинается на следующий день после принятия Нацагентством соответствующего решения и длится 60 календарных дней.

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10 февраля 2017 года НАПК утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный рабочей группой при Кабинете министров.



13 февраля документ был официально зарегистрирован Министерством юстиции.



Первый этап электронного декларирования завершился 30 октября 2016 года. Вторая волна стартовала 1 января 2017 года и продлится до 1 апреля.

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