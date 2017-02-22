Петренко: Сотрудники спрашивают, почему должны работать за НАПК

Проверку электронных деклараций задержали на четыре месяца, а порядок такой проверки вместо агентства готовило Министерство юстиции

Руководство Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) зарабатывает до 150 тыс грн в месяц, а основную работу за них выполняют сотрудники Минюста. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр юстиции Павел Петренко, отвечая на вопрос, на каком основании он собрался разгонять НАПК.

"Нет ни пиара, ни попыток давления. Есть нормальное человеческое требование к органу, на который выделены огромные средства из бюджета, который должен заниматься противодействием коррупции и антикоррупционной политикой, работает уже больше года и, мягко говоря, показывает далеко не лучший результат... Пусть люди, которые попали в НАПК, работают, или они там оказались случайно и должны уйти", - сказал он.

Петренко считает, что с 1 апреля в Верховную Раду следует подать изменения в закон о противодействии коррупции: уточнить полномочия членов НАПК и, возможно, изменить его состав. "Я считаю, что такой вопрос надо проднимать", - подчеркнул он.

" Не может Министерство юстиции за них делать их работу. Порядок проверки деклараций наши специалисты подготовили за неделю. И сотрудники Минюста, которых привлекли к этому процессу, абсолютно справедливо задали мне вопрос: почему мы должны делать эту работу по ночам при зарплате 10 тыс грн, а коллеги из НАПК получают по 40-50 тыс грн, , руководство до 150 тыс грн? Может, логично перераспределить эти средства на Министерство юстиции? Это было бы как минимум справедливо ", - отметил Петренко.

Глава НАПК Наталия Корчак в интервью LIGA.net сообщила, что ее зарплата за январь составила 81 тыс грн.

Электронное декларирование доходов и расходов чиновников топ-уровня завершилось еще 30 октября 2016 года. Проверка деклараций еще не началась: Министерство юстиции несколько раз ветировало порядок проверки, подготовленный в НАПК. Только 10 февраля 2017 года НАПК утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный рабочей группой при Кабинете министров. 13 февраля документ был официально зарегистрирован Министерством юстиции.



Сегодня НАПК объявило, что начинает проверку электронных деклараций за 2015 год президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов правительства.

Читайте полный текст интервью: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге - Петренко

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