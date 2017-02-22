Луценко сообщил об очередном разоблачении и задержании силовиков

Генпрокурор сообщил о разоблачении в коррупции двух чиновников региональных прокуратур, а также о задержании на взятке замначальника полиции

Генинспекция ГПУ уличила во взяточничестве начальника отдела прокуратуры Киевской области и прокурора Ровенской области. По подозрению в коррупции также задержан замначальника райотдела полиции в Житомирской области. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Генинспекция ГПУ задокументировала начальника отдела прокуратуры Киевской области и прокурора Ровенской области, которые в сговоре требовали у предпринимателя 130 тыс грн за закрытие дела", - сообщил он.

"Сегодня же во время получения взятки в размере 10 тыс грн следователями житомирской прокуратуры совместно с УСБ задержан заместитель начальника Хорошевского райотдела полиции Вийтович", - добавил Луценко.

Все дела реализованы благодаря сотрудничеству с гражданами, отметил генпрокурор.

Сегодня сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве и.о. начальника одного из райотделов Госисполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Полтавской области.

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