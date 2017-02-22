Война в Донбассе: Канада готовит план помощи Украине

По словам министра обороны Канады Харджита Саджана, силовые и дипломатические структуры Канады готовят широкий план поддержки Украины

Канада работает над широкой программой помощи Украине в противодействии российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, передает Укринформ.

"Вместе с министром Фриланд (глава МИД Канады - ред.) мы находимся в процессе разработки широкого плана и военного плана, чтобы поддержать Украину", - сказал Саджан.

Он отметил, что канадское правительство "полностью поддерживает Украину" в противодействии российской агрессии.

Издание отмечает, что около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах в рамках операции UNIFIER, их мандат заканчивается 31 марта 2017 года.

Во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев президент Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине.

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