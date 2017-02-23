USD:  26.97  27.26   EUR:  28.28  28.91  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Канада заявила, что никогда не признает "паспорта" ДНР/ЛНР

23.02.2017 02:46
В министерстве иммиграции, гражданства и беженцев Канады заявили, что Канада не признает террористические группировки ДНР и ЛНР государствами
Канада заявила, что никогда не признает "паспорта" ДНР/ЛНР
Фото: pixabay.com

Канада никогда не признает "паспорта" боевиков ДНР и ЛНР, поскольку не признает эти формирования отдельными государствами. Об этом сообщили в Министерстве иммиграции, гражданства и беженцев Канады, передает Укринформ

"Обычно паспорт считается приемлемым проездным документом для иммиграционных целей, если Канада дипломатически признала как государство того, кто выдал этот паспорт. Канада не признает "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику" как государства", - говорится в сообщении ведомства.

18 февраля Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия эти "документы" не признает, а отдельные решения местных властей или компаний, "продиктованные исключительно гуманитарными соображениями".   

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 