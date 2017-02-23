Канада заявила, что никогда не признает "паспорта" ДНР/ЛНР

В министерстве иммиграции, гражданства и беженцев Канады заявили, что Канада не признает террористические группировки ДНР и ЛНР государствами

Канада никогда не признает "паспорта" боевиков ДНР и ЛНР, поскольку не признает эти формирования отдельными государствами. Об этом сообщили в Министерстве иммиграции, гражданства и беженцев Канады, передает Укринформ.

"Обычно паспорт считается приемлемым проездным документом для иммиграционных целей, если Канада дипломатически признала как государство того, кто выдал этот паспорт. Канада не признает "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику" как государства", - говорится в сообщении ведомства.

18 февраля Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия эти "документы" не признает, а отдельные решения местных властей или компаний, "продиктованные исключительно гуманитарными соображениями".

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