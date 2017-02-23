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США не будут улучшать отношения с РФ за счет Украины - Хейли

23.02.2017 05:09
По словам постпреда США в ООН, Соединенные Штаты и ЕС продолжат поддерживать режим санкций до тех пор, пока РФ не "покончит с оккупацией Крыма"
США не будут улучшать отношения с РФ за счет Украины - Хейли
Никки Хейли (фото - ЕРА)

США считают возможным улучшить отношения с Россией, в частности потому, что они противостоят многим одинаковым угрозам. Однако активизация сотрудничества с Россией не будет произведена за счет безопасности европейских друзей и союзников США. Об этом заявил постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во время заседания Совета безопасности ООН.

"Именно поэтому Соединенные Штаты Америки призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому мы продолжаем призывать Россию продемонстрировать свою приверженность миру - полностью выполнить обязательства, принятые в рамках минских соглашений и покончить с оккупацией Крыма", - сказала она.

Хейли также сообщила, что США и ЕС остаются едины в этом подходе, и продолжат поддерживать режим санкций до тех пор, пока Москва полностью не выполнит минские обязательства.

"Наш отдельный санкционный пакет с Крымом остается в силе до того момента, пока Россия не возвратит Украине контроль над полуостровом", - заявила постпред.

Ранее сегодня сообщалось, что постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что в Крыму происходят небывалые репрессии и нарушения прав человека и призвал ОБСЕ обратить на это "пристальное внимание".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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