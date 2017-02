План Манафорта: Януковича хотели вернуть в Донбасс - СМИ

(исправлено) В 2016 году, когда политтехнолог Трампа Пол Манафорт возглавлял его штаб, о ситуации в Украине ему докладывал некто Константин Килимник

О событиях в Украине во время президентской гонки в США в прошлом году политтехнолога Дональда Трампа - Пола Манафорта - информировал Константин Килимник, которого СМИ называют киевским инсайдером Манафорта. Об этом он сам рассказал агентству Радио Свобода.

Со слов Килимника, в 2016-м, когда Манафорт еще возглавлял штаб Трампа, он общался с ним "каждые пару месяцев". "Я кратко информировал его об Украине", - заявил он, добавив, что ничего при этом не советовал.

В последний раз Манафорт побывал в Украине в 2015 году.

По данным агентства, рожденный в Украине, но имеющий паспорт России Килимник учился в российском вузе с военной направленностью, что привело к подозрениям на тему того, будто бы он имеет связи со спецслужбами РФ. Сам он эти подозрения отметает и утверждает, что и Манафорт также никак не связан с Россией.

В интервью в киевском кафе Килимник заявил, что якобы готовил "план по возвращению мира в Украину", который называет "Мариупольским планом". Он предполагал возвращение в Донбасс экс-диктатора Виктора Януковича.

"(Согласно плану) Янукович возвращается в Украину как региональный лидер в Донецкой и Луганской областях... с возможностью привлечения других, к примеру, нынешних лидеров сепаратистов", - говорится в сообщении.

По мнению Килимника, Манафорт еще может вернуться в Украину. "Если будет серьёзный проукраинский проект, который сможет вернуть мир в страну, он вернется", - заявил интервьюируемый.

19 февраля 2017 года издание The New York Times сообщило, что якобы за неделю до отставки советника президента США Трампа Майкла Флинна нардеп от Радикальной партии Андрей Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны. Артеменко якобы утверждал, что план согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, документ предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. Позднее та же газета The New York Times сообщила, что в передаче плана Флинну принимал участие и Манафорт.

