Хакеры: за антиукраинскими акциями в Польше стоит Кремль
Украинские хакеры получили доступ к данным компьютера белоруса, который активно занимался организацией антиукраинских акций в Польше и странах Восточной Европы. Об этом говорится в сообщении группы Inform Napalm.
"И так знакомьтесь - гражданин Беларуси Александр Усовский, родился 9 апреля 1968 года рождения. Украинские читатели могут помнить его как рьяного любителя "русского мира", историка, писателя и публициста, который часто публиковался на сайте проекта Виктора Медведчука Украинский выбор. Украинские хакеры получили доступ к его компьютеру и в течение нескольких месяцев контролировали всю его переписку", - отмечается в сообщении.
Среди файлов, полученных с компьютера Усовского, есть также два документа под названием: Проект Молдова - не Румыния и Проект Украина - не ЕС.
"В последнее время Усовский активно занялся организацией антиукраинских акций в Польше и других странах Восточной Европы. В реализации таких проектов ему помогает его официальное прикрытие - фиктивная негосударственная организация Восточноевропейская культурная инициатива", - говорится в сообщении.
С первых дней существования Усовский искал источники финансирования, даже обращался за деньгами в структуры ЕС.
По информации волонтеров, с середины 2014 года организация Усовского начала сотрудничать с Институтом стран СНГ, которым руководит депутат Государственной Думы Константин Затулин из партии Единая Россия.
"Первоначальной идеей Усовского было создание общественной организации, работающей в информационном пространстве Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и продвигающей идеи "русского мира" в Восточной Европе. Предполагаемый бюджет проекта - 42 тысяч евро в месяц.У Затулина с интересом отнеслись к такому организатору и взяли в разработку его идеи. Усовский начинает изучать политическое пространство Восточной Европы и писать для Затулина аналитические записки", - подчеркивается в сообщении.
Впоследствии он начал появляться в эфирах российского телевидения как эксперт по польским вопросам.
"Постепенно он завел связи среди пророссийских организаций в Восточной Европе и его предложения по сотрудничеству стали более четкими", - говорится в сообщении.
Постепенно Усовский начал общаться с представителями ультранационалистических организаций, евроскептиками, радикалами правого и левого толка.
По словам волонтеров, после выборов в Госдуму, которые прошли 18 сентября 2016 года, определились кураторы основных направлений, и началась работа "по всем фронтам".
"Заметьте, что именно после выборов в ГосДуму вдруг начали портиться отношения Украины и Польши, проходить многочисленные антиукраинские акции в Польше, а в Украине кто-то вдруг начал крушить польские памятники", - подчеркивается в сообщении.
Волонтеры утверждают, что этот же фонд Усовского работал над проведением референдума по выходу Словакии из НАТО.
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