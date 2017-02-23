Рада напомнила ОБСЕ: Россия хочет узаконить аннексию Крыма

Верховная Рада призывает страны-члены ОБСЕ не допустить влияния России на организацию и попыток узаконить аннексию Крыма. За обращение парламента об итоговом отчете ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека по результатам наблюдения за выборами в нелегитимную Госдуму и Федеральное собрание РФ №5687 проголосовали 239 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Рада заявляет о том, что в итоговом отчете о выборах 2016 года в законодательные органы РФ недопустимо игнорировать факт незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма.

Также украинские депутаты призывают изучить все обстоятельства подготовки итогового отчета, чтобы не допускать политического влияния на международных наблюдателей.

Рада обращает внимание на то, что выборы в России проводились с использованием сфальсифицированных списков избирателей на территории аннексированного Крыма и не могут быть признаны легитимными.

"Отсутствие надлежащей реакции ОБСЕ/БДИПЧ на имитацию одного государства выборов на территории другого государства противоречит интересам международного сообщества, заинтересованного в безопасности и демократическом развитии региона. Вызывает обеспокоенность то, что отчет миссии может быть использован страной-агрессором для легитимизации своих действий на территории Украины", - сказано в обращении.

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Рада призывает ОБСЕ оперативно разработать стандарты реагирования и оценки вызовов для стандартов выборов в связи с агрессивными действиями одних стран-участниц ОБСЕ на территории других.

"Просим поддержать обращение к ОБСЕ/БДИПЧ о необходимости немедленно разработать новую методику подготовки отчетов, которая включала бы оценку ситуации, связанной с оккупацией части территории Украины Российской Федерацией", - сказано в документе.

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