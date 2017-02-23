Политолог РФ о "паспортах" ЛДНР: Можно утром класть на бутерброд

Он иронизирует и говорит, что картинка восхитительна по всем параметрам.

"Оригинальность подхода, во-первых, заключается в том, что документы официально признаны, а выдавшие их республики - нет. Такого в мире, кажется, еще не бывало. У Путина исторический приоритет. Во-вторых, лишний раз показана виртуальность хитрых планов: жителям Донбасса польза от новых паспортов чисто символическая. Из-за рецессии нужды в новых рабочих руках у России нет. Настоящих преимуществ с точки зрения поиска работы (а это сейчас для людей главное) паспорта не дают", - подчеркнул политолог.

По его словам, остается испытывать чувство глубокого духовного удовлетворения.

"В-третьих, очевидна половинчатость: признать самопровозглашенные республики и таким образом подставиться под новый цикл санкций в Кремле не готовы. Жителям ЛНР-ДНР предлагают любоваться новыми бордовыми книжками и, возможно, класть их утром на бутерброд. Но ненадолго - чтобы не замаслить. Примерно как в Приднестровье или Абхазии", - отметил Орешкин.

Он не исключает и того, что открывается юридическая перспектива для получения лишних трех-четырех миллионов голосов за Путина на президентских выборах.

"Осталось сделать еще один маленький шажок и признать эти паспорта годными для голосования. Интересно, рискнут ли в Кремле на такое? Терять все равно нечего, а соблазн велик: никто, кроме Плотницкого и Захарченко, проконтролировать реальное число избирателей и результаты "волеизъявления" не сможет. А эти два персонажа свое дело знают туго - не хуже Кадырова. Сколько надо, столько и нарисуют", - считает Орешкин.

18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Однако 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.

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20 февраля в Еврокомиссии заявили, что указ президента России о признании так называемых "документов", выданных террористическими организациями ЛНР/ДНР противоречит минским договоренностям.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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