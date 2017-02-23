Рада может скорректировать УПК для заочного осуждения Януковича
Верховная Рада приняла за основу проект закона о заочном осуждении экс-диктатора Виктора Януковича. За изменения в Уголовный процессуальный кодекс по поводу усовершенствования механизмов обеспечения заданий уголовного производства №5610 в первом чтении проголосовали 233 депутатов, сообщает корреспондент LIGA.net.
Проектом закона предусмотрено, что срок ознакомления с материалами досудебного расследования сторонами процесса не засчитывается в общий срок досудебного расследования.
Также предусмотрена возможность заключать соглашения о признании вины между прокурором и подозреваемым или обвиняемым.
Генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте, просил депутатов принять законопроект в целом. "Это позволит нам уже 10 марта начать суд над Януковичем по обвинению его в госизмене", - сказал он.
Луценко сообщил, что ГПУ готова отказаться от спорных норм проекта о продлении досудебного следствия до 18 месяцев и о вручении повестки через СМИ.
"Тот порядок, который есть сейчас, нас устраивает", - пояснил он.
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28 ноября 2016 года Луценко огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря суд разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, а 20 января суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора. 30 января 2017 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование по подозрению Януковича в госизмене.
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