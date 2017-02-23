Геращенко: РФ работает над ползучей легитимизацией кражи Крыма

В годовом отчет миссии ОБСЕ не упоминается факт фальсификации выборов в оккупированном Крыму, сказала первый вице-спикер ВР



"Три года назад Россия начала активную фазу подготовки к фактической оккупации Крыма. На украинском полуострове появились зеленые человечки. Сегодня РФ работает над ползучей легитимизацией кражи Крыма через международные организации. В окончательном отчете ОБСЕ /БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека, - ред) по результатам наблюдений за выборами в Госдуму РФ нет ни слова о фальсификациях выборов в Крыму, куда наблюдательная миссия даже не была допущена", - подчеркнула Геращенко.



По ее словам, там полностью проигнорирована аннексия Крыма, а грубое пренебрежение международного права подменяется положением относительно "отсутствия консенсуса" в вопросах статуса Крыма (при этом очевидно, что консенсус отсутствует в одной стране - РФ).



Она напомнила, что сегодня ВР приняла обращение к ОБСЕ с просьбой пересмотреть процедуру мониторинга выборов, которая не учитывает современные вызовы, в том числе агрессию одной страны ОБСЕ против других стран.



"Мы акцентируем внимание мира, что выборы в Госдуму РФ состоялись по сфальсифицированным спискам избирателей, в которых включили крымчан - граждан Украины, им вручили российские паспорта, принудительно предоставили российское гражданство. Это фальсификация списков выборов, ведь весь мир признает Крым как неотъемлемую часть Украины", - подчеркнула Геращенко.







23 февраля сообщалось , что Верховная Рада призывает страны-члены ОБСЕ не допустить влияния России на организацию и попыток узаконить аннексию Крыма.





Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.





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