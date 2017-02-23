Луценко: 119 дел против команды Януковича готовы к передаче в суд
Генпрокуратура готова передать в суд 119 уголовных производств против команды беглого экс-диктатора Виктора Януковича и руководителей РФ, как только будет принят закон, необходимый для старта процедуры заочного осуждения. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, представляя в парламенте проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс по поводу усовершенствования механизмов обеспечения заданий уголовного производства №5610, передает корреспондент LIGA.net.
"119 уголовных производств готовы для передачи в суд, в случае принятия этого законопроекта. Вашего решения ждут Янукович, Захарченко, Шуляк, Ратушняк, Якименко, Азаров и другие. Вашего решения ждут советник Путина Глазьев, министр обороны РФ Шойгу, Белавинцев, Булгаков, Панков, Герасимов", - сказал он.
Луценко отметил, что производства по 12 российским генералам также будут направлены в суд.
9 февраля Рада отказалась рассматривать проект закона, который позволил бы начать процесс заочного осуждения Януковича.
30 января Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Януковича в госизмене.
28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.
15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.
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