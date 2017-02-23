ГПСУ: в Крыму отмечается повышенная активность российских войск

Госпогранслужба наблюдает активизацию воздушной разведки страны-агрессора РФ, замены на позициях техники и личного состава

Обстановка на админгранице с оккупированным Крымом напряженная, но контролируемая. Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, российские оккупанты продолжают инженерное обустройство позиций, отмечены факты воздушной разведки.

"Мы наблюдаем активизацию ими воздушной разведки, замены на позициях техники и личного состава", - сказал Слободян.

Он добавил, в течение последней недели на временно оккупированной территории Крыма отмечается проведение плановых мероприятий боевой подготовки военными формированиями вооруженных сил РФ.

"Происходят тренировки частей и подразделений Черноморского флота РФ в высшей степени боевой готовности, полевые выходы и тактические учения 126 отдельной бригады береговой охраны, 810 отдельной бригады морской пехоты , 8 артполка в Заречье и на тактических полигонах", - сказал Слободян.

Спикер ГПСУ уточнил, что все контрольные пункты въезда/выезда работают в штатном режиме.

23 февраля сообщалось, что Верховная Рада призывает страны-члены ОБСЕ не допустить влияния России на организацию и попыток узаконить аннексию Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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