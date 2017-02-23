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Парубий просит полицию подключиться к поискам Гончаренко

23.02.2017 15:00
Спикер Верховной Рады поручил оформить обращение к правоохранительным органам от Верховной Рады в связи с похищением народного депутата
Парубий просит полицию подключиться к поискам Гончаренко
Алексей Гончаренко (фото - скриншот видео)

Лидер фракции БПП Игорь Грынив заявил, выступая в парламенте, что информацию о похищении народного депутата Алексея Гончаренко подтвердили в прокуратуре Одесской области, передает корреспондент LIGA.net.

"Я обращаюсь к руководству правоохранительных органов, необходимо создать специальный штаб по этой ситуации", - сказал он.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил оформить такое обращение к правоохранительным органам от Верховной Рады.

Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии LIGA.net сообщил, что оперативники готовы помочь в поиске депутата.

 "Мы готовы помочь, если к нам будет соответствующее обращение", - сказал он.

Тракало уточнил, что поисками Гончаренко уже занимается прокуратура и СБУ. 

23 февраля сообщалось, что сегодня неизвестные похитили Гончаренко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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