Парубий просит полицию подключиться к поискам Гончаренко

Спикер Верховной Рады поручил оформить обращение к правоохранительным органам от Верховной Рады в связи с похищением народного депутата

Лидер фракции БПП Игорь Грынив заявил, выступая в парламенте, что информацию о похищении народного депутата Алексея Гончаренко подтвердили в прокуратуре Одесской области, передает корреспондент LIGA.net.

"Я обращаюсь к руководству правоохранительных органов, необходимо создать специальный штаб по этой ситуации", - сказал он.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил оформить такое обращение к правоохранительным органам от Верховной Рады.

Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии LIGA.net сообщил, что оперативники готовы помочь в поиске депутата.

"Мы готовы помочь, если к нам будет соответствующее обращение", - сказал он.

Тракало уточнил, что поисками Гончаренко уже занимается прокуратура и СБУ.

23 февраля сообщалось, что сегодня неизвестные похитили Гончаренко.

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