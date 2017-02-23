Холодницкий: Сбежал один из фигурантов "газового дела"

Как сообщил глава САП, сбежал экс-директор Надра Геоцентра и Карпатнадраинвеста Сергей Свиченко, которого суд ранее отказался заключить под стражу

Сбежал один из подозреваемых в так называемом газовом деле, экс-директор Надра Геоцентра и Карпатнадраинвеста Сергей Свиченко. Об этом в своем Facebook сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.



"Один из подозреваемых, в отношении которого судом было отказано в применении меры пресечения в виде заключения под стражу, а именно Сергей Свиченко, сбежал, как это в июле прошлого года сделал его "шеф", господин Онищенко", - отметил он.



Холодницкий подчеркнул, что ранее Свиченко уже пытался сбежать, однако его задержали на границе с Россией. В суде защита подозреваемого заявила, что тот ехал в РФ на день рождения дяди. В результате суд не учел доводы прокуроров САП о реальной угрозе побега Свиченко и отказался его арестовывать.



"В очередной раз убедился только в одном: каждое из ходатайств прокуроров САП о взятии под стражу подозреваемых по "газовому делу" является обоснованным и неприменение к ним меры пресечения в виде взятия под стражу является фактическим "билетом" к бегству", - заявил Холодницкий.



Глава САП уточнил, что в настоящее время в данном уголовном производстве, кроме депутата Онищенко, объявлены в розыск еще восемь подозреваемых.



Детективам НАБУ уже поручено организовать розыск Свиченко, в отношении которого, по словам Холодницкого, может быть начата процедура заочного осуждения.



Как сообщают Наші гроші, до исчезновения Свиченко находился под домашним арестом шесть месяцев - максимальный допустимый срок на время досудебного расследования.



В феврале 2017 года детективы НАБУ подали ходатайство об избрании подозреваемому новой меры пресечения - содержания под стражей, но суд избрал для него залог в размере 20 млн грн. Эту сумму Свиченко должен был внести в течение пяти дней, однако не сделал этого. Сейчас его местонахождение неизвестно.



28 июня 2016 года правоохранители задержали Свиченко по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено от 7 до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



По данным следствия, Свиченко, в частности, подавал заявки на подконтрольные группировке Онищенко товарные биржи с указанием первоначальной заниженной цены природного газа, добытого в рамках совместной деятельности ООО Надра Геоцентр, ООО Карпатнадраинвест и ООО Фирма ХАС с Укргаздобычей. На сегодняшний день установленный размер убытков от этой схемы составляет 740,07 млн грн.

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16 февраля 2017 года Холодницкий сообщил о частичном завершении досудебного расследования "газового дела", в котором, в частности, фигурирует беглый народный депутат Александр Онищенко.



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