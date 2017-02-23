Рада не смогла назначить перевыборы в горсовет Северодонецка

За проект постановления о назначении досрочных выборов в Северодонецкий горсовет проголосовали 186 депутатов при 226 минимально необходимых

Верховная Рада не смогла назначить внеочередные выборы в городской совет Северодонецка Луганской области. За соответствующий проект постановления N5247 проголосовали 186 народных депутатов при 226 минимально необходимых, сообщает корреспондент LIGA.net.



Парламентарии также не поддержали предложение направить проект в профильный комитет на доработку. В итоге документ вернули на доработку авторам: "за" проголосовали 230 депутатов.



С просьбой назначить перевыборы к Раде обратился мэр Северодонецка Валентин Казаков.



Нардеп Сергей Шахов, представляя проект постановления, пояснил, что депутаты Северодонецкого горсовета нарушают закон, что подтверждается решениями судов, а также не выполняют свои функции, из-за чего город находится на грани катастрофы.



В свою очередь депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что фракция поддержит постановление только в том случае, если вместе с перевыборами горсовета будут назначены перевыборы мэра.



Ранее сегодня, 23 февраля, сообщалось, что Рада отказалась возобновить работу налоговой милиции.

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