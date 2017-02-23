Верховная Рада начала вносить правки в закон Савченко

Депутаты в первом чтении поддержали поправку, согласно которой день в СИЗО засчитывается за два только для совершивших преступления небольшой тяжести

Рада начала исправлять закон авторства народного депутата Надежды Савченко, согласно которому один день заключения в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы. За проект изменений в статью 72 Уголовного кодекса по поводу усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения №5259 проголосовали в первом чтении 235 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Проектом предусмотрено, что день предварительного заключения засчитывается за два дня отбывания срока наказания только для тех, кто совершил преступления средней и небольшой тяжести. Для тех, кто совершил тяжкое или особо тяжкое преступление день предварительного заключения засчитывается как один день отбывания наказания.

Савченко отметила, выступая в парламенте, что этот проект ставит граждан в неравные условия.

15 ноября 2016 года Верховная Рада провалила два законопроекта, которыми предлагалось исправить закон Савченко.

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