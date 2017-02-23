Фирташа в Австрии снова взяли под стражу

Бизнесмена вновь задержали по запросу венской прокуратуры из-за "дела США", которые обвиняют его в даче взятки в размере €19 млн

Земельный суд Вены вновь взял под стражу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на сообщение суда, бизнесмен останется под стражей до 24 февраля на запрос венской прокуратуры.

По данным СМИ, последняя попросила продлить содержание Фирташа под стражей из-за запроса США на экстрадицию миллиардера. США обвиняют его в даче взятки в размере €19 млн.

Он будет находиться под стражей до вынесения Земельным судом Вены вердикта по делу о возможной выдаче его США. Это решение суда ожидается в пятницу, 24 февраля.

Ранее сегодня 23 февраля суд отказался принимать Фирташа под стражу по делу о экстрадиционном арест по запросу Испании.

21 февраля Высший земельный суд Вены счел допустимой экстрадицию Фирташа в США. Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, представляющей интересы Штатов. Сам Фирташ заявил, что оспорит решение Высшего земельного суда в Верховном земельном суде Австрии и Европейском суде по правам человека.



ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы бизнесмен и его сотрудники заплатили индийским чиновникам €19 млн. Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

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