Луценко рассказал о задержании похитителей Гончаренко

По словам генерального прокурора, похитители, планировавшие изуродовать депутата от БПП Алексея Гончаренко, задержаны

Планировавшие похищение и пытки народного депутата Алексея Гончаренко задержаны. Как сообщил у себя в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко, участники этой преступной группы около года распространяли в Одессе и Одесской области пропагандистскую литературу.

"Следователи прокуратуры и УСБУ Одесской разоблачили преступную группу лиц, которая в течение года организовала и распространяла на территории Одессы книги и буклеты для разжигания национальной, расовой вражды и об унижении национальной чести и достоинства", - сообщил глава ГПУ.

Луценко добавил, что литература была направлена ​​на пропаганду национальной розни между украинцами, русскими и евреями, а также ​​на актуализацию ненависти к украинским патриотам.

"В ходе расследования уголовного производства были получены данные о планах членов этой преступной группы к похищению народного депутата Украины Алексея Гончаренко для мести за события мая 2014 года", - сказал генпрокурор.

Луценко заявляет, что задержанные "под контролем спецслужб похитили Гончаренко и планировали обезобразить лицо кислотой и разбить молотком колени".

Вместе с тем, сам Гончаренко заявил сегодня в комментарии СМИ, что его похищение - это инсценировка.

"Сейчас задержаны трое членов злочиннои группы. Среди них депутат Лиманского районного совета Одесской области и бывший военнослужащий. У одного из членов изъят паспорт гражданина росийской Федерации. В фигурантов дела изъято балаклавы, емкость по предварительной информации, содержащих кислоту, и молоток", - резюмировал Луценко.

О похищении Гончаренко стало известно сегодня днем. О том, что Гончаренко был якобы похищен неизвестными сообщили одесские СМИ. Позже местонахождение депутата было обнаружено и выяснилось, что его похищение - это инсценировка.

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