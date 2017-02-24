Страны Веймарского треугольника: Минский процесс в сложной фазе

Представители Польши, Франции и Германии считают, что пока нет результатов, которые бы продвинули мирный процесс

Советники президентов Польши, Франции и канцлера Германии обсудили в четверг, 23 февраля, в Париже среди прочих вопросов ситуацию в Украине. Об этом сообщает Укринформ.



Представители стран Веймарского треугольника признали, что минский процесс сейчас находится в "сложной фазе".



"Пока что не видно результатов минских договоренностей, которые должны успокоить ситуацию в регионе - не хватает результатов, которые бы подвинули мирный процесс вперед. Мы поддерживаем минский процесс, но осознаем в насколько сложной фазе он находится", - отметил советник президента Польши Кшиштоф Щерский.

18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Однако 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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