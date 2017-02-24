В зоне АТО нашли тайник с огнеметом российского производства
24.02.2017 06:47
Около Сватово оперативники СБУ нашли 80 ракет, а в районе Авдеевки - огнемет Шмель, который стоит на вооружении армии РФ
Фото: СБУ
Служба безопасности нашла в зоне АТО тайник с неуправляемыми ракетами и огнемет Шмель российского производства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Тайник нашли в районе Сватово в Луганской области.
Оперативники обнаружили 80 ракет типа С-8КО в одном из гаражей. Боевая часть ракеты содержит до килограмма взрывчатки.
Также в районе Авдеевки нашли огнемет Шмель, который оставили боевики после столкновения с силами АТО. Такие огнеметы стоят на вооружении армии РФ.
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