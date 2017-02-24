НАПК рекомендует доработать законопроект о финансировании партий

Нацагентство рекомендует Раде вернуть документ на доработку его автору - депутату от БПП Вадиму Денисенко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции рекомендует доработать законопроект N6026 о государственном финансировании политических партий, зарегистрированный народным депутатом от Блока Петра Порошенко Вадимом Денисенко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



Данным документом предлагается определить порядок использования трансфертов из госбюджета, получаемых партиями на уставную деятельность, за счет четкого определения сфер направления бюджетных средств.



"НАПК рекомендует Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении проекта закона о внесении изменений в законы Украины относительно целевого использования государственного финансирования уставной деятельности политических партий (регистрационный номер 6026 от 03 февраля 2017) вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы на доработку", - говорится в сообщении.



Ведомство подготовило заключение, в котором отмечаются основные противоречия законодательной инициативы. В частности, предлагаемый перечень статей, на которые партии могут тратить госсредства, может существенно ограничить их законную уставную деятельность, подчеркивают в НАПК.



"Также необоснованным является предложение о распределении 70% средств, выделенных из госбюджета на финансирование уставной деятельности партии, на областные организации партии, а 30% - на использование всеукраинскими партийными органами (центральный аппарат)", - сказано в сообщении.



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Как отмечают в Нацагентстве, необходимо также доработать положение об определении одним из оснований для прекращения госфинансирования повторного нарушения порядка его использования и введении административной ответственности за эти действия.



Кроме того, в ведомстве есть сомнения касательно необходимости введения уголовной ответственности за умышленное нецелевое использование госсредств, выделенных на финансирование партии.



"Несмотря на это, одной из важных новаций законопроекта Нацагентство считает запрет на использование госсредств, полученных партиями на финансирование их уставной деятельности, на оплату за размещение политической рекламы партии на телевидении, радио, в сети Интернет и тому подобное", - отметили в НАПК.

12 января 2017 года сообщалось, что Нацагентство распределило более 398 млн грн, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в текущем году.



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