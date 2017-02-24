Премьер Эстонии: Россия - это вызов для Евросоюза и НАТО
24.02.2017 11:25
Крым остается оккупированными Россией, на востоке Украины продолжается война, сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Юри Ратас (фото - EPA)
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что действия страны-агрессора России в оккупированном Крыму и Донбассе ставят серьезные вызовы перед страной и ее союзниками. Об этом он сказал в своей речи по случаю Дня независимости, сообщает ERR.ee.
"Перед нашей страной и союзниками есть еще целый ряд серьезных проблем. Крым и большая часть территорий Грузии остаются оккупированными Россией, на востоке Украины продолжается война, а из Молдовы так и не выведены иностранные вооруженные силы", - подчеркнул Ратас.
По его словам, Эстония остается неотъемлемой частью НАТО и ЕС.
Он считает, что это дает дополнительные гарантии безопасности.
22 января премьер-министр Эстонии заявил, что во время своего председательства в Европейском Союзе Эстония сделает все возможное для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
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