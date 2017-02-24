Премьер Эстонии: Россия - это вызов для Евросоюза и НАТО

Крым остается оккупированными Россией, на востоке Украины продолжается война, сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что действия страны-агрессора России в оккупированном Крыму и Донбассе ставят серьезные вызовы перед страной и ее союзниками. Об этом он сказал в своей речи по случаю Дня независимости, сообщает ERR.ee.

"Перед нашей страной и союзниками есть еще целый ряд серьезных проблем. Крым и большая часть территорий Грузии остаются оккупированными Россией, на востоке Украины продолжается война, а из Молдовы так и не выведены иностранные вооруженные силы", - подчеркнул Ратас.



По его словам, Эстония остается неотъемлемой частью НАТО и ЕС.



Он считает, что это дает дополнительные гарантии безопасности.





22 января премьер-министр Эстонии заявил , что во время своего председательства в Европейском Союзе Эстония сделает все возможное для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.





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