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Премьер Эстонии: Россия - это вызов для Евросоюза и НАТО

24.02.2017 11:25
Крым остается оккупированными Россией, на востоке Украины продолжается война, сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер Эстонии: Россия - это вызов для Евросоюза и НАТО
Юри Ратас (фото - EPA)

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что действия страны-агрессора России в оккупированном Крыму и Донбассе ставят серьезные вызовы перед страной и ее союзниками. Об этом он сказал в своей речи по случаю Дня независимости, сообщает ERR.ee

"Перед нашей страной и союзниками есть еще целый ряд серьезных проблем. Крым и большая часть территорий Грузии остаются оккупированными Россией, на востоке Украины продолжается война, а из Молдовы так и не выведены иностранные вооруженные силы", - подчеркнул Ратас.

По его словам, Эстония остается неотъемлемой частью НАТО и ЕС.

Он считает, что это дает дополнительные гарантии безопасности.

22 января премьер-министр Эстонии заявил, что во время своего председательства в Европейском Союзе Эстония сделает все возможное для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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