И.о. заммэра Херсона будут судить по обвинению во взяточничестве

ГПУ передала в суд дело против и.о. заммэра, а также одного из руководителей департамента ЖКХ Херсонского горсовета

Генеральная прокуратура Украины передала в суд дело против и.о. заместителя мэра Херсона и одного из руководителей департамента ЖКХ Херсонского горсовета, обвиняемых во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



"По результатам досудебного расследования 23 февраля 2016 года в Херсонский городской суд Херсонской области направлен обвинительный акт по обвинению этих лиц в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - говорится в сообщении.



Как отмечают в ГПУ, чиновники противоправно использовали предоставленные им властные полномочия и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды: по предварительному сговору требовали и получили от представителя фирмы 80 тысяч грн взятки за возможность заключения договоров подрядов на ремонт зданий жилого фонда Херсонского горсовета, а также выплату средств за предварительно уже выполненные аналогичные работы.



За содеянное обвиняемым грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.



29 января 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на взятке заммэра Херсона и его пособника. Как выяснилось позже, речь идет об Аркадии Подлесном и Викторе Трамбовецком.



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