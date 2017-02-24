Проверка НАПК выявила коррупцию в горсоветах и министерствах

В райсоветах Глухова и Каменец-Подольского, горсовете Кременчуга, а также в Минэнерго, Минагрополитики и Минздраве есть проблемы, утверждают в НАПК

Руководителям шести органов госвласти и местного самоуправления внесены предписания об устранении коррупционных нарушений. Об этом по итогам 11 проверок на местах сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"По результатам проведенных проверок внесены предписания министру аграрной политики и продовольствия, председателям Глуховского райсовета Сумской области и Каменец-Подольского райсовета Хмельницкой области. Также предписания относительно необеспечения условий для сообщений о коррупции, в том числе анонимных, были внесены министру энергетики и угольной промышленности и и.о. министра здравоохранения", - говорится в сообщении.

Мэр Кременчуга получил предписание от НАПК за непривлечение к дисциплинарной ответственности совершившего коррупционное правонарушение подчиненного.

Председатель Глуховской райсовета не принял вовремя мер по выполнению предписания НАПК, за что на него составлен протокол о совершении административного правонарушения.

Плановые проверки агентства проведены в Минобороны, Минэнерго, Минздраве, Минэкологии, Минагрополитики и Минобразования, -внеплановые - в Госэкоинспекции, Госслужбе по безопасности на наземном транспорте, Глухове, Каменец-Подольском и Кременчуге.

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