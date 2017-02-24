Допрос нардепа Артеменко продолжат в понедельник

В прокуратуре сообщили, что не подавали никаких документов относительно запрета на выезд нардепа Андрея Артеменко за пределы Украины

Допрос народного депутата Андрея Артеменко приостановили до понедельника. Об этом заявил журналистам прокурор Генеральной прокуратуры Николай Мерет.

Артеменко дал соответствующие пояснения в прокуратуре. "Допрос не был завершен, а приостановлен до понедельника", - сообщил он.

По словам прокурора, прокуратура АР Крым не подавала никаких документов относительно запрета на выезд Артеменко за пределы Украины.

Прокурор уточнил, что было начато уголовное производство по ст.111 (государственная измена)Уголовного кодекса Украины, Артеменко проходит в деле как свидетель.

"О подозрении никто не говорит, на данное время проверяется информация, которая есть в средствах массовой информации. Потому о подозрении господину Артеменко пока никто не сообщал", - добавил Мерет.

19 февраля 2017 года издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.

Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.



20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов.



21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата. Действия Артеменко квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

24 февраля Артеменко пришел на допрос в прокуратуру.

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