Политзаключенного Коломийца в РФ посадили в штрафной изолятор
Украинского политзаключенного Андрея Коломийца в России на пять суток посадили в штрафной изолятор из-за якобы курения в неположенном месте. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на заявление его супруги Галины Коломиец.
Причиной наказания стало якобы курение в неположенном месте. Украинца уже второй раз помещают в ШИЗО за несколько месяцев нахождения в российской колонии.
По словам супруги политзаключенного, у Коломийца ухудшилось состояние здоровья - все его тело покрыто псориазом.
Коломийцa обвиняют в якобы покушении на убийство двух бывших сотрудников Беркута во время Майдана в Киеве в 2014 году. По версии оккупантов, Коломиец, будучи членом "экстремистской организации УПА", во время Революции Достоинства в Киеве в январе 2014 года пытался убить двух сотрудников крымского спецподразделения Беркут.
10 июня оккупанты осудили Коломийца на 10 лет колонии строгого режима. В начале этого года политзаключенного с территории оккупированного Крыма этапировали в исправительную колонию № 14 Краснодарского края в России.
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