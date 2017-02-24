Политзаключенного Коломийца в РФ посадили в штрафной изолятор

Политзаключенного украинца Андрея Коломийца на пять суток посадили в штрафной изолятор в российской колонии

Украинского политзаключенного Андрея Коломийца в России на пять суток посадили в штрафной изолятор из-за якобы курения в неположенном месте. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на заявление его супруги Галины Коломиец.

Причиной наказания стало якобы курение в неположенном месте. Украинца уже второй раз помещают в ШИЗО за несколько месяцев нахождения в российской колонии.

По словам супруги политзаключенного, у Коломийца ухудшилось состояние здоровья - все его тело покрыто псориазом.

Коломийцa обвиняют в якобы покушении на убийство двух бывших сотрудников Беркута во время Майдана в Киеве в 2014 году. По версии оккупантов, Коломиец, будучи членом "экстремистской организации УПА", во время Революции Достоинства в Киеве в январе 2014 года пытался убить двух сотрудников крымского спецподразделения Беркут.

10 июня оккупанты осудили Коломийца на 10 лет колонии строгого режима. В начале этого года политзаключенного с территории оккупированного Крыма этапировали в исправительную колонию № 14 Краснодарского края в России.

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