Дело Гончаренко: Оппоблок прокомментировал арест своего депутата

В Оппоблоке заявляют, что задержание и обвинение депутата Александра Кушнарева в разжигании межнациональной розни является политической провокацией

В Оппоблоке возмущены задержанием по делу о похищении Алексея Гончаренко депутата от ОБ Александра Кушнарева. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии.

"Обвинение в адрес нашего однопартийца Александра Кушнарева, потерявшего 2 мая 2014 года в результате чудовищной трагедии своего сына Геннадия, - является запланированной политической провокацией", - говорится в заявлении.

В Оппоблоке утверждают, что задержанному депутату Кушнареву "шьют" дело по разжиганию межнациональной розни и сепаратизму.

Вчера о том, что народный депутат от БПП Алексей Гончаренко был якобы похищен неизвестными сообщили одесские СМИ. Позже местонахождение депутата было обнаружено и выяснилось, что его похищение - это инсценировка.

Также вчера генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что были задержаны планировавшие похищение и пытки Гончаренко задержаны. Среди задержанных оказался депутат Лиманского районного совета Одесской области, имя которого правоохранители не называли. Вероятно, речь идет о Кушнареве.

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