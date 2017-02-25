Италия выделила €1 млн пострадавшим украинцам в Донбассе
Правительство Италии предоставило €1 млн Всемирной продовольственной программе ООН и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для оказания поддержки людям, пострадавшим в результате военной агрессии Российской Федерации на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Вклад Италии позволит предоставить продовольственную помощь наиболее уязвимым группам населения, которые не получают помощь от других гуманитарных организаций.
ЮНИСЕФ, в свою очередь, планирует расширить свою программу по распространению информации о минной угрозе среди семей, живущих в зоне конфликта.
В декабре 2016 года ЕС выделил €4 млн дополнительной немедленной помощи на срочные гуманитарные потребности на востоке Украины.
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