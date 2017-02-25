На 3,5 тыс вакантных мест в Нацполиции подали более 18 тыс анкет
Во всех регионах Украины проходят конкурсы на должности в Национальной полиции. На 1,5 тыс вакантных мест подано более 18 тыс анкет. В некоторых регионах количество кандидатов на место достигает девяти человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
Министр также проинформировал, что на сегодняшний день некомплект полицейских составляет около 22 тыс человек, а это - 20% личного состава.
Роботе полицейских комиссий, обеспечивающих проведение и прозрачность конкурса, будут помогать специально созданные рабочие группы.
"Их (рабочих групп - ред.) задача - предоставление помощи в вопросах прохождения кандидатами всех этапов конкурса, а также организационное обеспечение деятельности полицейской комиссии", - сообщает пресс-служба ведомства.
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