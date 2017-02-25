В МВД утвердили антикоррупционную программу на 2017 год

На заседании Общественного совета была утверждена антикоррупционная программа министерства на 2017 год

В Министерстве внутренних дел Украины состоялось заседание Общественного совета при МВД, на котором была утверждена антикоррупционная программа министерства на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Антикоррупционная программа 2017 года - это логичное продолжение программы прошлого года, однако более усовершенствованная за счет разработанной методологии учета коррупционных рисков", - сообщил глава Общественного совета Владимир Мартыненко.

Программа этого года предусматривает ряд новых направлений, среди которых усовершенствование предоставления административных услуг и взаимодействие с общественностью.

Как сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, согласно Закону "О противойдествии коррупции" все государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю Украину - Администрация президента, секретариат Верховной Рады, все министерства, СБУ, НБУ, а также областные власти и власти городов государственного значения должны до 1 марта подать на согласование НАПК утвержденные антикоррупционные программы.

2 февраля сообщалось, что в Украине дан старт антикоррупционной инициативе, которая будет реализована в сотрудничестве с Данией, а именно - с Министерством иностранных дел Дании. Бюджет программы составит €16 млн. В Киеве с 1 февраля начал свою работу программный офис.

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