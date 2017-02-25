Сутки в АТО: ранены 12 украинских военных

В пятницу боевики продолжили обстреливать позиции сил АТО, нарушая договоренности по прекращению огня

За прошлые сутки, 24 февраля, гибридные войска РФ 92 раза обстреляли позиции ВСУ. 12 украинских военных ранены, четверо - травмированы. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.



Как отмечается, войска РФ "продолжают демонстрировать всему миру игнорирование любых достигнутых договоренностей по прекращению огня".



На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Павлополь и Гнутово. Из 120-мм минометов - Красногоровку, Гнутово и Широкино. Из 82-мм минометов - Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутово, Широкино.



По Широкино и Павлополю террористы вели огонь из БМП.



На донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреливали Верхнеторецкое. Из минометов разных калибров были неоднократно обстреляны Троицкое, Пески, Луганское, Дача, Зайцево, Камянка, Новоселовка, Верхнеторецкое, Авдеевка. На протяжении всего дня боевики из гранатометов стреляли по Адвеевке, Дачах, Майорску, Зайцево, Песках, Луганскому.



Из танков террористы обстреляли Пески и Камянку, из БМП - Луганское.



На луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Новоалександровку, Троицкое, Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из БМП.

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