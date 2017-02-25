Порошенко утвердил сроки призыва и увольнения в запас в 2017 году

В этом году призыв на срочную службу будет проходить в апреле-мае и в октябре-ноябре

Президент Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения призывов в 2017 году. Он подписал соответствующий указ № 44/2017.



Военные-срочники, у которых есть степень высшего образования специалист или магистр и которые отслужили установленный срок, будут уволены в запас в мае-июне и в октябре-ноябре 2017 года. Остальных уволят в апреле-июне и в октябре-декабре этого года.



Призыв мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, у который нет права на отсрочку или освобождение от военной службы, будет проходить в апреле-мае и октябре-ноябре 2017 года.



Указом президент поручил Кабинету министров рассчитать, сколько украинцев подлежат призыву и объем расходов на призывы в этом году.



Правительство, областные, Киевская городская государственная администрация должны обеспечить подготовку и проведение всех мер, а Мининфраструктуры - обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих и призывников.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, кроме п.1 ст.3, который вступает в силу 1 марта 2017 года, и п.2 ст.3, который вступает в силу 1 сентября 2017 года.

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