USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко утвердил сроки призыва и увольнения в запас в 2017 году

25.02.2017 12:38
В этом году призыв на срочную службу будет проходить в апреле-мае и в октябре-ноябре
Порошенко утвердил сроки призыва и увольнения в запас в 2017 году
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения призывов в 2017 году. Он подписал соответствующий указ  № 44/2017.

Военные-срочники, у которых есть степень высшего образования специалист или магистр и которые отслужили установленный срок, будут уволены в запас в мае-июне и в октябре-ноябре 2017 года. Остальных уволят в апреле-июне и в октябре-декабре этого года. 

Призыв мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, у который нет права на отсрочку или освобождение от военной службы, будет проходить в апреле-мае и октябре-ноябре 2017 года.

Указом президент поручил Кабинету министров рассчитать, сколько украинцев подлежат призыву и объем расходов на призывы в этом году.

Правительство, областные, Киевская городская государственная администрация должны обеспечить подготовку и проведение всех мер, а Мининфраструктуры - обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих и призывников.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, кроме п.1 ст.3, который вступает в силу 1 марта 2017 года, и п.2 ст.3, который вступает в силу 1 сентября 2017 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 