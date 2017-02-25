Нет эффективной замены нормандскому формату - Климкин

Украина открыта для любой логики, которая принесет ей победу, сказал глава МИД



"На сегодня нет эффективной замены нормандскому формату, поскольку этот формат - не только люди, это страны, в частности, Германия и Франция, которые много инвестировали в данную проблематику - и на уровне канцлера и президента, и на уровне министров иностранных дел", - сказал Климкин.



Отвечая на вопрос, почему в Мюнхене договорились не расширять нормандский формат за счет США, Климкин сказал: "Это мифология, которую почему-то все подхватили. На самом деле в Мюнхене вообще никто ни о чем подобном не договаривался".



"Просто, насколько я понимаю, когда проходили встречи у "Просто, насколько я понимаю, когда проходили встречи у Тиллерсон , в том числе и с Габриэль (глава МИД Германии, - ред) , был разговор о том, что сейчас, именно на данный момент, нормандский формат функционирует так, как функционирует. Но американская сторона готова искать формы своего ангажирования", - добавил Климкин.



По его словам, Украина открыта для любой логики, которая принесет ей победу.



"Поэтому я считаю, что на сегодня есть нормандский формат, он функционирует, но он не может дать нам желаемого результата из-за позиции России. Тем не менее, и немцы, и французы помогают нам во многих вопросах держать Россию в определенных рамках логики Минска", - считает Климкин.







18 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил , что переговоры в нормандском формате не будут расширены за счет Соединенных Штатов Америки.





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