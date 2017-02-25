Нет эффективной замены нормандскому формату - Климкин
25.02.2017 12:53
Украина открыта для любой логики, которая принесет ей победу, сказал глава МИД
Павел Климкин
Глава МИД Павел Климкин заявил, что по состоянию на сегодня нет эффективной замены нормандскому формату. Об этом он сказал в интервью изданию Зеркало недели.
"На сегодня нет эффективной замены нормандскому формату, поскольку этот формат - не только люди, это страны, в частности, Германия и Франция, которые много инвестировали в данную проблематику - и на уровне канцлера и президента, и на уровне министров иностранных дел", - сказал Климкин.
Отвечая на вопрос, почему в Мюнхене договорились не расширять нормандский формат за счет США, Климкин сказал: "Это мифология, которую почему-то все подхватили. На самом деле в Мюнхене вообще никто ни о чем подобном не договаривался".
"Просто, насколько я понимаю, когда проходили встречи у Тиллерсон, в том числе и с Габриэль (глава МИД Германии, - ред) , был разговор о том, что сейчас, именно на данный момент, нормандский формат функционирует так, как функционирует. Но американская сторона готова искать формы своего ангажирования", - добавил Климкин.
По его словам, Украина открыта для любой логики, которая принесет ей победу.
"Поэтому я считаю, что на сегодня есть нормандский формат, он функционирует, но он не может дать нам желаемого результата из-за позиции России. Тем не менее, и немцы, и французы помогают нам во многих вопросах держать Россию в определенных рамках логики Минска", - считает Климкин.
"На сегодня нет эффективной замены нормандскому формату, поскольку этот формат - не только люди, это страны, в частности, Германия и Франция, которые много инвестировали в данную проблематику - и на уровне канцлера и президента, и на уровне министров иностранных дел", - сказал Климкин.
Отвечая на вопрос, почему в Мюнхене договорились не расширять нормандский формат за счет США, Климкин сказал: "Это мифология, которую почему-то все подхватили. На самом деле в Мюнхене вообще никто ни о чем подобном не договаривался".
"Просто, насколько я понимаю, когда проходили встречи у Тиллерсон, в том числе и с Габриэль (глава МИД Германии, - ред) , был разговор о том, что сейчас, именно на данный момент, нормандский формат функционирует так, как функционирует. Но американская сторона готова искать формы своего ангажирования", - добавил Климкин.
По его словам, Украина открыта для любой логики, которая принесет ей победу.
"Поэтому я считаю, что на сегодня есть нормандский формат, он функционирует, но он не может дать нам желаемого результата из-за позиции России. Тем не менее, и немцы, и французы помогают нам во многих вопросах держать Россию в определенных рамках логики Минска", - считает Климкин.
18 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что переговоры в нормандском формате не будут расширены за счет Соединенных Штатов Америки.
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