Батальон Аскер войдет в состав морской пехоты ВМС - Джемилев

Джемилев пояснил, что есть принципиальная договоренность с министром обороны, что батальон будет в составе военно-морских сил

Крымскотатарский батальон Аскер станет подразделением в составе морской пехоты Военно-морских сил Украины. Об этом сказал народный депутат Мустафа Джемилев.



По его словам, есть такая принципиальная договоренность с министром обороны Степаном Полтораком.



"Это не совсем то, чего мы хотели, но для начала пойдет. Я думаю, что после того, как этот батальон будет узаконен, то очень многие будут записываться. Причем не только этнические крымские татары", - сказал Джемилев.



Сколько будет бойцов в батальоне, пока не известно - записано около 250 человек.



Джемилев отметил, что усиливается давление на людей, которых призывают в армию.



"Я не представляю крымского татарина, который бы присягал на верность российской армии", - сказал он, отметив, что крымским татарам остается или садиться в тюрьму, или переходить границу и служить своей стране.

Ранее Полторак говорил, что готов принять в ВСУ членов Аскера, "которые обнаружат добровольное желание служить".

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