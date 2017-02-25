Климкин объяснил, в каких вопросах могут сотрудничать США с РФ

Локальные сделки между двумя странами могут быть среднесрочными или ситуативными, но России никто не верит, сказал глава МИД



"Я не верю в возможность сделки, охватывающей все. Поскольку России никто не верит. Я не исключаю возможности элементов сотрудничества этих двух стран в борьбе с исламским радикализмом, в других вопросах, но так однозначно это тоже работать не будет, поскольку побороть исламский радикализм только военным путем невозможно, должна быть согласованная всеми ключевыми игроками стратегия, которой все должны придерживаться. Возможности нескольких сделок, охватывающих отдельные вопросы, я не исключаю", - отметил Климкин.



Он допускает, что локальные сделки могут быть среднесрочными или ситуативными.



"В силу разных причин я склоняюсь ко второму (ситуативными, -ред). Главное, чтобы эти deals (сделки, - ред) не были за счет других. А большой deal противоречит, по моему мнению, всей логике американских интересов", - добавил Климкин.











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