Савченко сообщила подробности встречи с украинскими заложниками

Ребята чувствуют себя хорошо, условия обычные, тюремные, сказала народный депутат



"Удалось увидеть наших заложников. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере находятся по три (человека, - ред), прогулка час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит 1 +1 и 5 Канал. Верят, что скоро будут на свободе", - отметила она.



Савченко опубликовала список 34 украинских заложников.







По информации LIGA.net , в оккупированном Донецке нет ни одного украинского канала, исключением может быть спутниковый сигнал.









ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.









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