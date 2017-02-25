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Савченко сообщила подробности встречи с украинскими заложниками

25.02.2017 15:34
Ребята чувствуют себя хорошо, условия обычные, тюремные, сказала народный депутат
Савченко сообщила подробности встречи с украинскими заложниками
Надежда Савченко
Народный депутат Надежда Савченко сообщила подробности встречи с украинскими заложниками и опубликовала их список. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Удалось увидеть наших заложников. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере находятся по три (человека, - ред), прогулка час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит 1 +1 и 5 Канал. Верят, что скоро будут на свободе", - отметила она. 

Савченко опубликовала список 34 украинских заложников.

По информации LIGA.net, в оккупированном Донецке нет ни одного украинского канала, исключением может быть спутниковый сигнал.

24 февраля сообщалось, что Савченко вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном планирует посетить украинских заложников в Донецке.

Позже стали известны подробности посещения Савченко колонии, где находятся украинские заложники.


ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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