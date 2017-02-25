Савченко сообщила подробности встречи с украинскими заложниками
25.02.2017 15:34
Ребята чувствуют себя хорошо, условия обычные, тюремные, сказала народный депутат
Надежда Савченко
Народный депутат Надежда Савченко сообщила подробности встречи с украинскими заложниками и опубликовала их список. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
"Удалось увидеть наших заложников. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере находятся по три (человека, - ред), прогулка час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит 1 +1 и 5 Канал. Верят, что скоро будут на свободе", - отметила она.
Савченко опубликовала список 34 украинских заложников.
"Удалось увидеть наших заложников. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере находятся по три (человека, - ред), прогулка час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит 1 +1 и 5 Канал. Верят, что скоро будут на свободе", - отметила она.
Савченко опубликовала список 34 украинских заложников.
По информации LIGA.net, в оккупированном Донецке нет ни одного украинского канала, исключением может быть спутниковый сигнал.
24 февраля сообщалось, что Савченко вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном планирует посетить украинских заложников в Донецке.
Позже стали известны подробности посещения Савченко колонии, где находятся украинские заложники.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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