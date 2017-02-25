СБУ раскрыла хищения денег руководством Херсоноблэнерго

По версии СБУ, топ-менеджемент компании искусственно создавал долг, чтоб уклоняться от налогов и иметь предпосылки для массовых отключений

Руководители Херсоноблэнерго выводили часть денег предприятия через фиктивные бестоварные соглашения с подконтрольными коммерческими структурами, сообщает Служба безопасности Украины.



Согласно информации СБУ, топ-менеджемент таким образом хотел создать искусственную задолженность предприятия перед государством. Объясняли долг несвоевременной оплатой услуг потребителями.



"Оборудка позволяла менеджементу компании уклонятся от уплаты налогов в бюджет и создавать условия для массовых отключений потребителей от электричества", - сообщают в Службе безопасности.



СБУ проверяют, не были ли действия руководства Херсоноблэнерго согласованными с российскими владельцами компании.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.191 УК.

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