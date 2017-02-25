СБУ раскрыла хищения денег руководством Херсоноблэнерго
Руководители Херсоноблэнерго выводили часть денег предприятия через фиктивные бестоварные соглашения с подконтрольными коммерческими структурами, сообщает Служба безопасности Украины.
Согласно информации СБУ, топ-менеджемент таким образом хотел создать искусственную задолженность предприятия перед государством. Объясняли долг несвоевременной оплатой услуг потребителями.
"Оборудка позволяла менеджементу компании уклонятся от уплаты налогов в бюджет и создавать условия для массовых отключений потребителей от электричества", - сообщают в Службе безопасности.
СБУ проверяют, не были ли действия руководства Херсоноблэнерго согласованными с российскими владельцами компании.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст.191 УК.
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