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СБУ раскрыла хищения денег руководством Херсоноблэнерго

25.02.2017 15:43
По версии СБУ, топ-менеджемент компании искусственно создавал долг, чтоб уклоняться от налогов и иметь предпосылки для массовых отключений
СБУ раскрыла хищения денег руководством Херсоноблэнерго
Фото: СБУ

Руководители Херсоноблэнерго выводили часть денег предприятия через фиктивные бестоварные соглашения с подконтрольными коммерческими структурами, сообщает Служба безопасности Украины.

Согласно информации СБУ, топ-менеджемент таким образом хотел создать искусственную задолженность предприятия перед государством. Объясняли долг несвоевременной оплатой услуг потребителями. 

"Оборудка позволяла менеджементу компании уклонятся от уплаты налогов в бюджет и создавать условия для массовых отключений потребителей от электричества", - сообщают в Службе безопасности.

СБУ проверяют, не были ли действия руководства Херсоноблэнерго согласованными с российскими владельцами компании. 

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.191 УК.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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