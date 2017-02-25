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Из-за убеждений в Крыму погибли 12 человек - Климпуш-Цинцадзе

25.02.2017 16:15
По словам вице-премьера, оккупанты в Крыму применили уже почти все возможные методы борьбы со свободой
Из-за убеждений в Крыму погибли 12 человек - Климпуш-Цинцадзе
Иванна Климпщ-Цинцадзе

В Крыму за время оккупации появились 39 политзаключенных, десять из которых уже осуждены, 17 человек пропали без вести и 12 погибли. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает espreso.tv.

Речь идет о крымских татарах и тех, кто пострадал за политические и идеологические убеждения.

По словам вице-премьера, в Крыму оккупанты уже применили и продолжают применять почти все известные методы борьбы со свободой.

На аннексированном полуострове уничтожают приходы православной церкви Киевского патриархата и греко-католической церкви.

"Системные нарушения прав и свобод человека являются основанием для объединения усилий всех, и Украины, и ЕС, США, международных организаций", - отметила Климпуш-Цинцадзе. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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