Из-за убеждений в Крыму погибли 12 человек - Климпуш-Цинцадзе

По словам вице-премьера, оккупанты в Крыму применили уже почти все возможные методы борьбы со свободой

В Крыму за время оккупации появились 39 политзаключенных, десять из которых уже осуждены, 17 человек пропали без вести и 12 погибли. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает espreso.tv.



Речь идет о крымских татарах и тех, кто пострадал за политические и идеологические убеждения.



По словам вице-премьера, в Крыму оккупанты уже применили и продолжают применять почти все известные методы борьбы со свободой.



На аннексированном полуострове уничтожают приходы православной церкви Киевского патриархата и греко-католической церкви.



"Системные нарушения прав и свобод человека являются основанием для объединения усилий всех, и Украины, и ЕС, США, международных организаций", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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