Из-за убеждений в Крыму погибли 12 человек - Климпуш-Цинцадзе
В Крыму за время оккупации появились 39 политзаключенных, десять из которых уже осуждены, 17 человек пропали без вести и 12 погибли. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает espreso.tv.
Речь идет о крымских татарах и тех, кто пострадал за политические и идеологические убеждения.
По словам вице-премьера, в Крыму оккупанты уже применили и продолжают применять почти все известные методы борьбы со свободой.
На аннексированном полуострове уничтожают приходы православной церкви Киевского патриархата и греко-католической церкви.
"Системные нарушения прав и свобод человека являются основанием для объединения усилий всех, и Украины, и ЕС, США, международных организаций", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Читайте также: Кого ФСБ обвиняет в создании террористических ячеек в оккупированном Крыму
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:51
-
13:34
-
12:26
-
11:24
-
вчера
18:56
Новости партнеров
- 96846
- 45629
- 44121
- 21827
- 12118