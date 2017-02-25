Оператора фильма-номинанта на Оскар не впустили в США

Сириец Халед Халиб - один из троих операторов фильма "Белые каски" о спасателях в Сирии; он не сможет быть в Лос-Анджелесе на церемонии награждения

21-летнему сирийцу, который работал над фильмом, номинированному на кинопремию Оскар, иммиграционные власти США запретили въезд в страну. Об этом сообщает AP.



Оператору Халеду Хатибу в последние минуты запретили въезд в США и он не попадет на церемонию награждения в Лос-Анджелес.



Сириец - один из троих операторов 40-минутного документального фильма "Белые каски", который номинирован на звание лучшего в своем жанре.



В фильме описана работа спасателей, которые рискуют жизнью, спасая людей во время войны в Сирии. Белые каски в прошлом году были номинированы на Нобелевскую премию мира.



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