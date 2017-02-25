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Оператора фильма-номинанта на Оскар не впустили в США

25.02.2017 16:34
Сириец Халед Халиб - один из троих операторов фильма "Белые каски" о спасателях в Сирии; он не сможет быть в Лос-Анджелесе на церемонии награждения
Оператора фильма-номинанта на Оскар не впустили в США
Халед Хатиб (фото - CNN)

21-летнему сирийцу, который работал над фильмом, номинированному на кинопремию Оскар, иммиграционные власти США запретили въезд в страну. Об этом сообщает AP.

Оператору Халеду Хатибу в последние минуты запретили въезд в США и он не попадет на церемонию награждения в Лос-Анджелес. 

Сириец - один из троих операторов 40-минутного документального фильма "Белые каски", который номинирован на звание лучшего в своем жанре. 

В фильме описана работа спасателей, которые рискуют жизнью, спасая людей во время войны в Сирии. Белые каски в прошлом году были номинированы на Нобелевскую премию мира. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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