Двое подозреваемых в организации похищения Гончаренко арестованы

Подозреваемые в организации похищения народного депутата Гончаренко Александр Кушнарев и Анатолий Слободянник арестованы на два месяца

Подозреваемому в организации похищения народного депутата Алексея Гончаренко и разжигании национальной вражды депутату Лиманского райсовета Александру Кушнареву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев без права выхода под залог. Такое решение принял Приморский суд Одессы, сообщает Думская.

В ходе судебного заседания адвокат заявил о невиновности Кушнарева, мол, никакого похищения не планировалось. В то же время прокурор отметил, что следствие располагает достаточными доказательствами вины подозреваемого.

Адвокат Кушнарева уточнял мотивы подзащитного: "Это (похищение, - ред.) единственная тяжкая статья в соответствии с Уголовным Кодексом, однако и она не обоснована тем видео, которое по неизвестным нам причинам уже оказалось в СМИ. Все выражения в адрес указанного народного депутата не были связаны с его депутатской или общественной деятельностью. Отношение депутата Кушнарева обосновано тем, что этот субъект глумился над телом его погибшего сына. Никакой политической мотивации нет", - сказал юрист.

Кушнарев в зале суда заявил, что не владеет государственным языком и потребовал переводчика.

Ему инкриминируют совершение четырех преступлений, а именно: подготовка к похищению человека по предварительному сговору группой лиц (ст. 14 и ч. 2 ст.146 УК); покушение на причинение тяжких телесных повреждений народному депутату Украины в связи с его общественной деятельностью (ч.2 ст. 15 и ч.3 ст.346); изготовление материалов с призывами к совершению агрессивной войны (ст. 436); действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды (ч.1 ст. 161).

Вместе с Кушнаревым меру пресечения в виде содержания под стражей сегодня избрали его сообщнику, отставному генералу Анатолию Слободяннику.

Третьего фигуранта - сотрудника типографии Андрея Задорожного суд отправил под домашний арест. Его подозревают в распространении антиукраинской литературы, но не в организации похищения.

23 февраля о том, что народный депутат от БПП Алексей Гончаренко был якобы похищен неизвестными сообщили одесские СМИ. Позже местонахождение депутата было обнаружено и выяснилось, что его похищение - это инсценировка.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что были задержаны планировавшие похищение и пытки Гончаренко задержаны. Среди задержанных оказался депутат Лиманского районного совета Одесской области, имя которого правоохранители сначала не называли.

Позже в Оппоблоке заявили, что возмущены задержанием по делу о похищении Алексея Гончаренко депутата от ОБ Александра Кушнарева и считают, что это политическая провокация.

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