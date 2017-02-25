Минобороны уволило сотрудницу за клевету на волонтеров в соцсетях
25.02.2017 22:55
Руководство Министерства обороны уволило сотрудницу за клевету на волонтеров в соцсетях
Сотрудница Министерства обороны Украины, которая оклеветала деятельность волонтеров в районе проведения АТО, уволена по решению руководства министерства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"С самого начала вооруженного конфликта на территории Украины в защиту ее целостности и независимости бок о бок с Вооруженными Силами Украины стали неравнодушные граждане нашего государства, самоотверженные патриоты - волонтеры. Именно поэтому в рядах Вооруженных Сил Украины не могут служить или работать лица, которые сводят неприятные клевету на волонтеров, внесших большой вклад в бесперебойное функционирование армии Украины", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что сотрудница оклеветала деятельность волонтеров в районе проведения АТО.
Фамилия уволенной сотрудницы не сообщается.
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