В Крыму ФСБ вызывает на допрос отказавшегося от гражданства РФ

Ученого из Ялты Гурия Корнильева вызывают в ФСБ "для беседы"

В оккупированном Крыму ученого из Ялты Гурия Корнильева вызывают в Федеральную службу безопасности "для беседы". Ранее он отказался от получения российского гражданства и получил для проживания в Крыму вид на жительство. Об этом сообщает правозащитная организация Crimean Human Rights Group в Facebook.

Правозащитники сообщают, что в 2014 году Корнильев открыто выразил свою проукраинскую позицию и письменно сообщил своим коллегам, ученым из России и стран Таможенного союза, которые должны были приехать в Крым на международную конференцию, что в Крыму происходит открытая военная интервенция российскими войсками.

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"После того, как на работе узнали, что у Корнильева нет российского паспорта, ему несколько раз предлагали отозвать заявление об отказе от российского гражданства, и 8 августа 2016 года кандидата биологических наук Гурия Корнильева уволили из Никитского ботанического сада. После публикации Крымской правозащитной группы статьи о ялтинском ученом, крымчанину предложили работу на материковой Украине, но в данное время Гурий не может покинуть полуостров по семейным обстоятельствам", - проинформировала организация.

Сам Корнильев сообщил, что его вызывает на допрос 27 февраля, чтобы "ответить на несколько вопросов". О причинах в ФСБ не сообщили и "даже представиться отказались".

Ранее сегодня сообщалось, что четырех из 10 арестованных крымских татар оккупационные "власти" отпустили на свободу.

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