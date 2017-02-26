Климкин отверг возможность "большой сделки" США и РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что так называемая "большая сделка" Кремля и Белого дома "противоречит логике американских интересов"

Министр иностранных дел Павел Климкин не верит в возможность комплексной "большой геополитической сделки" между Вашингтоном и Москвой, хотя и не исключает возможности сотрудничества США и РФ по нескольким вопросам. Об этом Климкин заявил в интервью Зеркалу недели.

Глава МИД отметил, что заключению глобальной сделки мешает отсутствие доверия к РФ. "Я не исключаю возможности элементов сотрудничества этих двух стран в борьбе с исламским радикализмом и в других вопросах", - сказал Климкин.

"Но так однозначно это тоже работать не будет, поскольку побороть исламский радикализм только военным путем невозможно, должна быть согласованная всеми ключевыми игроками стратегия, которой все должны придерживаться, - указал он.

Климкин полагает, что подобные локальные сделки могут быть как среднесрочными, так и ситуативными. При этом он склоняется ко второму варианту.

"Главное, чтобы эти deals не были за счет других. А большой deal противоречит, по моему мнению, всей логике американских интересов", - заключил глава МИД.

7 февраля 2017 года в газете The Washington Post вышла статья, в которой говорится, будто бы команда президента США Дональда Трампа готовит некую сделку с президентом РФ и может пойти на уступки по Украине.

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