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Реформу энергоэффективности тормозит отсутствие законов - Зубко

26.02.2017 18:56
По словам вице-премьера, для запуска Фонда энергоэффективности Рада должна принять еще четыре закона
Реформу энергоэффективности тормозит отсутствие законов - Зубко
Геннадий Зубко

Верховная Рада Украины на данный момент приняла только один из пяти законов, необходимых для запуска Фонда энергоэффективности. Фонд должен заработать уже к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает Зеркало недели.

Зубко также проинформировал, что на финансирование Фонда в бюджете на 2017 год предусмотрено 400 млн гривень. Еще €120 млн - выделят международные доноры, в частности ЕС и правительство Германии.

"Из базовых законов принят только один - №417-VIII "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирных домах", который, фактически, лишил жителей многоквартирных домой диктатуры ЖЭКов советского образца", - сообщил вице-премьер.

Еще четыре закона, которые должна принять Рада, создадут условия для развития конкуренции на рынке и предоставят потребителям право подписывать прозрачные договора с поставщиками услуг; введут обязательный учет потребителей ЖКУ; введут механизм получения унифицированного сертификата энергоэффективности домов. 

20 января Зубко сообщил, что для полноценного отопления домов украинцам могло бы хватить 8 млрд кубометров газа в год. Однако его потери из-за некачественной теплосистемы составляют до 60%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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