Реформу энергоэффективности тормозит отсутствие законов - Зубко

По словам вице-премьера, для запуска Фонда энергоэффективности Рада должна принять еще четыре закона

Верховная Рада Украины на данный момент приняла только один из пяти законов, необходимых для запуска Фонда энергоэффективности. Фонд должен заработать уже к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает Зеркало недели.

Зубко также проинформировал, что на финансирование Фонда в бюджете на 2017 год предусмотрено 400 млн гривень. Еще €120 млн - выделят международные доноры, в частности ЕС и правительство Германии.

"Из базовых законов принят только один - №417-VIII "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирных домах", который, фактически, лишил жителей многоквартирных домой диктатуры ЖЭКов советского образца", - сообщил вице-премьер.

Еще четыре закона, которые должна принять Рада, создадут условия для развития конкуренции на рынке и предоставят потребителям право подписывать прозрачные договора с поставщиками услуг; введут обязательный учет потребителей ЖКУ; введут механизм получения унифицированного сертификата энергоэффективности домов.

20 января Зубко сообщил, что для полноценного отопления домов украинцам могло бы хватить 8 млрд кубометров газа в год. Однако его потери из-за некачественной теплосистемы составляют до 60%.

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