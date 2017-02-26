Уровень доверия к патрульной полиции упал на 20% - Аваков

По словам Авакова, 40% доверия к патрульной полиции - уровень "трезвой повседневности"

Уровень доверия украинцев к патрульной полиции упал на 20%. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала 1+1.



Если "на пике обожания" патрульной полиции доверяли 60% украинцев, то сейчас - 40%.



По словам Авакова, сейчас уровень доверия опустился до "трезвой повседневности". При этом повысилось доверие к системе полиции в целом - около 25%.



Министр рассчитывает через три-пять лет получить правоохранительную систему, как в нормальных демократических странах, где полиции доверяет больше 50% населения.



Аваков считает, что министерство имеет неплохую динамику, но признает, что для того, чтобы "развернуть машину" нужно время, стратегия и тактика.



"Мы это делаем. Где-то у нас получается лучше, где-то не получается", - сказал министр.

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