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Уровень доверия к патрульной полиции упал на 20% - Аваков

26.02.2017 23:52
По словам Авакова, 40% доверия к патрульной полиции - уровень "трезвой повседневности"
Уровень доверия к патрульной полиции упал на 20% - Аваков
Арсен Аваков

Уровень доверия украинцев к патрульной полиции упал на 20%. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала 1+1.

Если "на пике обожания" патрульной полиции доверяли 60% украинцев, то сейчас - 40%.

По словам Авакова, сейчас уровень доверия опустился до "трезвой повседневности". При этом повысилось доверие к системе полиции в целом - около 25%.

Министр рассчитывает через три-пять лет получить правоохранительную систему, как в нормальных демократических странах, где полиции доверяет больше 50% населения.

Аваков считает, что министерство имеет неплохую динамику, но признает, что для того, чтобы "развернуть машину" нужно время, стратегия и тактика.

"Мы это делаем. Где-то у нас получается лучше, где-то не получается", - сказал министр. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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