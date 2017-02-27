Крым после аннексии покинули 20 тысяч крымских татар - Джемилев

Джемилев говорит, что после начала оккупации были опасения новой депортации, но теперь создаются условия, чтобы татары сами покидали полуостров

После аннексии Крыма из полуострова выехали около 20 тысяч крымских татар. Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, передают Крым.Реалии.



По его словам, оккупанты целенаправленно создают все возможные условия, чтобы татары покидали Крым.



"На наши призывы они отвечают: "Вы же не можете гарантировать, что завтра моего сына не убьют". Тут нам отвечать нечего", - говорит Джемилев.



22 февраля в Симферополе так называемый Киевский районный суд российских оккупантов арестовал 10 человек, задержанных во время проведения обыска у крымского татарина Марлена Мустафаева, на пять суток.

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