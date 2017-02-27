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Кабмин рассмотрит постановление о товарообороте с ОРЛДО - Аваков

27.02.2017 01:13
По словам Авакова, постановление долго готовили СБУ и еще одно правительственное ведомство
Кабмин рассмотрит постановление о товарообороте с ОРЛДО - Аваков

На ближайшем заседании Кабинета министров рассмотрят проект постановления, который должен урегулировать товарообмен с временно оккупированными территориями Донбасса. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваковв эфире телеканала 1+1.

По словам Авакова, постановление готовят Служба безопасности и еще одно из ведомств. "Настолько долго, что у части общества возникают к этому вопросу и некоторые подозрения", - отметил он. 

Сейчас большая часть вопросов товарообмена регулирует специальное постановление Антитерроритического центра. 

Аваков считает, что торговлю с ОРДЛО нужно запретить, кроме "критического импорта": угля, продуктов металлургии. Но он подчеркнул, что намерений силой прекращать торговую блокаду Донбасса нет. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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