Кабмин рассмотрит постановление о товарообороте с ОРЛДО - Аваков
На ближайшем заседании Кабинета министров рассмотрят проект постановления, который должен урегулировать товарообмен с временно оккупированными территориями Донбасса. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваковв эфире телеканала 1+1.
По словам Авакова, постановление готовят Служба безопасности и еще одно из ведомств. "Настолько долго, что у части общества возникают к этому вопросу и некоторые подозрения", - отметил он.
Сейчас большая часть вопросов товарообмена регулирует специальное постановление Антитерроритического центра.
Аваков считает, что торговлю с ОРДЛО нужно запретить, кроме "критического импорта": угля, продуктов металлургии. Но он подчеркнул, что намерений силой прекращать торговую блокаду Донбасса нет.
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